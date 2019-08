Darmowy test bezpieczeństwa. Czy Twoja firma jest podatna na cyberataki?﻿

Test bezpieczeństwa – dlaczego go zrobiliśmy?



Ponieważ chcemy tworzyć i szczerzyć kulturę bezpieczeństwa. Postawiliśmy na edukację. Aby była skuteczna, musimy być świadomi zagrożeń, które czyhają na nas w Internecie. Dlatego prowadzimy blog o bezpieczeństwie, opowiadamy o szyfrowaniu podczas licznych konferencji i organizujemy bezpłatne warsztaty i szkolenia, gdzie tłumaczymy jak działają cyberprzestępcy i czy my – zwykli użytkownicy – możemy ich jakoś przechytrzyć. Z tego samego powodu postał test bezpieczeństwa.



Jest się czego bać? Niestety tak. Ransomware będzie uderzał w tym roku co 14 sekund. Cyberprzestępcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane metody w celu wyłudzenia wrażliwych danych albo pozyskania wartościowych dokumentów. A to wszystko jest możliwe za naszym pośrednictwem, bo to właśnie człowiek jest najsłabszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa. Ponad 30% udanych cyberataków przeprowadzono pomyślnie właśnie dzięki podatności pracowników.



Test bezpieczeństwa – jak to działa?



Procedura jest bardzo prosta. 5 minut, 3 kroki. Wejdź na stronę https://testbezpieczenstwa.specfile.pl, podaj swoje imię, adres e-mail i nazwę firmy, którą reprezentujesz. Następnie wskaż adresy osób, które chcesz sprawdzić. To wszystko. Pamiętaj, żeby po wysłaniu zgłoszenia potwierdzić swój adres e-mail (wyślemy Ci wiadomość, jeśli jej nie otrzymasz, koniecznie sprawdź spam). Co potem? Poczekaj na raport, prześlemy go do Ciebie w ciągu kilku dni. Dowiesz się nie tylko kto otworzył maila od nieznanego nadawcy, ale i czyja ciekawość jest silniejsza od zdrowego rozsądku. Ważne! Nie obawiaj się, że rozsyłamy zainfekowane linki. Chociaż sprawdzamy podatność na cyberataki, nasze działanie jest w 100% bezpieczne.