Bezpieczeństwo w Internecie – sprawdź swoją wiedzę

Warto sprawdzić swoją wiedzę związaną z bezpieczeństwem w Internecie z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze – dzięki quizowi poznasz potencjalne zagrożenia, które czyhają na Ciebie w Internecie. Sytuacje, które są niebezpieczne dla Ciebie i… Twojego komputera. W przyszłości – jeśli przydarzy Ci się jedna z przytoczonych historii – z pewnością zastanowisz się dwa razy. Kto wie, może dzięki temu uchronisz się przed wyciekiem prywatnych zdjęć do sieci albo utratą oszczędności.

Po drugie – sprawdzisz swoją wiedzę. Obszary, które doskonale znasz i rozumiesz oraz te, które wymagają douczenia. Dużo przydatnej wiedzy znajdziesz na naszym blogu blog.specfile.pl. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia i meetupy, które organizujemy w Poznaniu we współpracy z Arturem Markiewiczem z cyberkurs.online. Jeśli potrzebujesz takiego szkolenia dla siebie lub swojej organizacji albo chcesz je zorganizować w swoim mieście, skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie dedykowaną ofertę zgodnie z obszarami, które chcesz lepiej poznać i zrozumieć mechanizmy ich działania.

Po trzecie – to po prostu fajny quiz Możesz przesłać go do swoich bliskich i znajomych, aby wspólnie z nami szerzyć kulturę bezpiecznego Internetu. Musisz wiedzieć, że jeśli komputer Twojego przyjaciela zostanie zhakowany, a znajdują się tam różne poufne informacje na Twój temat – zdjęcia, filmy, prywatne wiadomości wymieniane na komunikatorach – przestępca może to wykorzystać przeciwko Tobie. Dlatego każdemu powinno zależeć na tym, aby nasze komputery były bezpieczne, a poufne dokumenty szyfrowane.

To co, chcesz zrobić quiz?