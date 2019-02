Oprócz znanych już funkcji szyfrowania pliku jednym kliknięciem i współdzielenia zabezpieczonych danych z innymi użytkownikami, wprowadzono kolejne rozwiązania ułatwiające pracę z szyfrowanymi dokumentami.

Specfile 1.10 oferuje ciekawą opcję szyfrowania danych w locie. Dzięki temu otwarty plik, który wcześniej zaszyfrowaliśmy zostanie automatycznie ponownie zabezpieczony po zakończeniu pracy na nim. Co ciekawe każda osoba, która miała dostęp do tego pliku przed odszyfrowaniem, będzie go również miała po zaszyfrowaniu. To istotna, ułatwiająca pracę zmiana dla wszystkich użytkowników Specfile, którzy współdzielą pliki w chmurze albo na dysku sieciowym, ponieważ nie muszą aktualizować znajdującej się tam zaszyfrowanej wersji edytowanego pliku.

Aplikacja w nowej wersji pozwala nie tylko na szyfrowanie plików, ale i całych folderów. Wprowadzono również ułatwienie w postaci informowania adresatów zaszyfrowanych dokumentów, którzy nie posiadają Specfile, że podjęto próbę wysłania do nich takiego pliku. Funkcja ta, nazwana pierwszy list, polega na kolejkowaniu wysyłki zaszyfrowanych danych. Aplikacja automatycznie wysyła do adresatów powiadomienia e-mail o oczekującej wiadomości. Gdy użytkownik pobierze i uruchomi Specfile, aplikacja wyśle do niego szyfrowany dokument.

Użytkownicy mogą także prowadzić ewidencję zaszyfrowanych danych (dla dokumentu wysyłanego z poziomu aplikacji oraz przy jego pierwszym odszyfrowaniu). Nowa wersja aplikacji jest kompatybilna z poprzednią, dlatego przy jej pomocy użytkownik odszyfruje wszystkie pliki, które zostały zaszyfrowane przez Specfile 1.9. Aby program działał prawidłowo, nie potrzebuje dostępu do Internetu.

Aplikacja z powodzeniem znajdzie zastosowanie w użytku prywatnym i firmowym. To intuicyjne i bardzo proste narzędzie, które wykorzystuje najwyższe standardy bezpieczeństwa. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych poprzez ich szyfrowanie powinno być istotne przede wszystkim dla prawników, lekarzy, biur księgowych, działów HR, nauczycieli i wszystkich innych, którzy chcą chronić swoje dokumenty przed niepowołanym dostępem.